《中国公司债发行日程表》--9月27日

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动. 试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股 东大会核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ *东方锆业 至多5.5 4.9 7 询价区间6.70%-7.60% 广州证券 AA 10/8-10/10 (002167.SZ) (附第5年末发行人上调票面利率选择权 国海证券 及投资者回售选择权) ============================================================================================ *深圳机场 至多11 6 3 预设区间4.6-5.0% 平安证券 AAA 10/8-10/10 (000089.SZ) (深圳机场集团提供担保) ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。