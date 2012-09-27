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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 12:08 BJT

〔日本热股〕瑞穗批准向夏普发放27亿美元的新贷款的计划--消息人士

路透东京9月27日电---一知情消息人士周四表示,日本夏普(6753.T)的债权银行瑞穗实业银行,批准由银行团向夏普提供总额2,100亿日圆(27亿美元)新融资的计划.

消息人士称,夏普的另一家主要往来银行--三菱东京日联银行预料今日稍晚亦将批准此计划,为夏普重振大计清除一大障碍.

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