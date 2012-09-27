〔中国债市动态〕现券收益率续降但幅度放缓,连续走强后需要技术性整固

路透北京9月27日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率持续下探,但在技术性整固需求下幅度明显放缓.今日央行通过公开市场"输血"1,800亿元,确保流动性可以平稳跨季,这也让交易员将目光转投至国庆长假之后,观察届时资金面对现券的影响.

"(早晨现券收益率)先下行,之后有所企稳,之前连续下的比较快."上海一银行交易员称.

央行公开市场今日进行了1,800亿元人民币逆回购操作,期限包括14天和28天.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放3,650亿元,创单周记录以来新高.[CN/MMTCN]

中国银行间市场周四早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和七天品种变动不大,14天以上中长期品种则续跌,今日公开市场逆回购再向市场"输血",资金面更显宽松.[CN/CN]

华东一银行交易员对于节后的现券市况比较乐观,他认为,节后虽然又逢准备金缴款和部分逆回购资金到期,但是相信央行将通过公开市场注入相当量的资金,所以十一假期后的流动性料不会出现大幅波动.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

二级市场上剩余期限约4.89年的国债120014券最新双边收益率报价tCN120014=CFXM为3.1499%/3.1001%,上日尾盘报在3.1650%/3.1500%.(完)