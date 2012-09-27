《国际主要央行公开市场操作一览》--9月27日

路透上海9月27日电---美联储(FED)9月推出新一轮量化宽松政策(QE3),计划每月购买400亿美元的机构抵押支持证券(MBS),同时在公开市场操作中继续卖出短期公债,买入长期公债;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

---------------------------------------------------------------------

9/26 买入公债 46.99 09/30/2018 - 08/15/2020

9/25 买入公债 47.37 11/15/2020 - 08/15/2022

9/24 买入公债 18.07 02/15/2036 - 08/15/2042

9/21 买入公债 17.84 11/15/2022 - 02/15/2031

9/20 卖出公债 -77.99 06/15/2015 - 08/31/2015

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在9月14日-10月11日期间,FED计划在滚动操作中,购买约370亿美元的机构债和机构抵押支持证券;在QE3月度操作计划方面,FED拟在9月末前购买230亿美元的MBS.

美联储9月推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示,他预料美联储将在明年扩展购债计划,并在2014年底前终止该计划.这为美联储的最新货币刺激行动提供了迄今最明确的路线图之一.[ID:nSB1794694]

--圣路易斯联储总裁布拉德警告称,如果希望美联储达成的通胀和实质增长目标中没有对楼市危机给经济造成的危害进行调整,将酿成一场"十足的灾难".[ID:nSB1789404]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

---------------------------------------------------------

9/26 七天期反向交易 15.80亿美元 0.63%(固定利率)

9/26 84天期反向交易 187.09 --

9/25 七天期反向交易 1,173.83 0.75%(固定利率)

9/25 七天期定期存款 -2,090.00 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二面对持怀疑态度的德国听众,为央行买债计画做出强有力辩护,并称现在要由政府用自己的果断政策举措来跟进.[ID:nST0557665]

--德国央行周一表示,德国正丧失动能,因其经济正感受到欧元区其他国家放缓的痛楚.德国央行还称,德国经济在第三季有了强健的开始后,央行预期将会延续上升趋势,但央行也表示有诸多放缓的迹象正在浮现.[ID:nSB1793920]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

-------------------------------------------

周三 44,980

上周三 37,840

-------------------------------------------

当期变化 7,140

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行8月8-9日的会议记录显示,海外经济体较长时间放缓可能推迟日本经济复苏.部分委员指出日本经济复苏存在延后的可能性.一些委员称由于欧债危机带来风险,央行不应排除任何政策选项.[ID:nSB1791960]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行公布第三季理监事会议决议维持利率不变,符合市场预期,且为去年9月来第五度维持重贴现率在1.875%不变.台湾央行并表示,美国QE3(第三轮量化宽松)可能带动全球通膨预期与国际短期资本流入;原油与谷物价格走高,国内通膨压力上升;新兴经济体应善用总体经济与审慎政策的组合,因应国际资本涌入.[ID:nST0555781]

--台湾央行总裁彭淮南周三表示,目前与中国人民银行就"两岸货币互换机制"已展开初步协商,希望在一年内可以将人民币纳入外汇存底.[ID:nST0557825]

--台湾央行周三公布,当日共发行3,125亿台币存单.若相较存单到期金额3,378.7亿,存单发行余额减253.7亿.[ID:nST0558011](完)

--整理 边竞; 审校 李宏薇

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]