〔中国货币市场〕回购利率短端稳长端续跌,资金面续获逆回购大力支持(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月27日电---中国银行间市场周四早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和七天品种变动不大,14天以上中长期品种则续跌,今日公开市场逆回购继续向市场大力"输血",资金面更显宽松.

交易员表示,在央行的大力呵护下,国庆长假前的流动性警报已完全解除,市场关注重点逐步转向节后例行调整准备金对资金面的影响.

不过他们大多认为,由于此次机构在节前的资金备付准备较为充分,且大多留有余地,预计此次例行调准对流动性的冲击或有限.

"今天(资金)还是供大于求,逆回购量还是挺大,现在大家都出不掉钱,"华东一银行交易员称.

央行公开市场今日进行了1,800亿元人民币逆回购操作,期限包括14天和28天.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放3,650亿元,创单周记录以来新高.[CN/MMTCN]

上述交易员并表示,本周的公开市场操作情况表明,在资金面出现明显波动时,央行的出手救援相当坚决,这也为稳定了市场对资金面的预期,节后即使例行调准引发资金再度收紧,相信央行公开市场亦会及时相助.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.而10月初正逢中秋和国庆假期,例行调准日将顺延至10月8日.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0033 2.9901 +1.32 2,666.72

七天CN7DRP=CFXS 3.7869 3.8480 -6.11 197.75

14天CN14DRP=CFXS 3.9686 4.2946 -32.60 605.61

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0098 3.0049 +0.49 868.03

七天CHICNY7D=CFXS 3.8751 3.9085 -3.34 161.00

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 18.2200 5.0000 +1,322.00 437.99

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.3200 5.2100 -189.00 75.92

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.7000 3.1000 -40.00 39.36

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0030 3.0200 -1.70 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7500 3.7500 0.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9650 4.3000 -33.50 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9992 2.9975 +0.17 --

七天SHICNYSWD= 3.7692 3.7417 +2.75 --

三个月SHICNY3MD= 3.6875 3.6883 -0.08 --

==============================================================================(完)