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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 12:42 BJT

〔中国钢铁〕中国40%铁矿石矿山已停产,因价格重挫导致亏损--行业协会

路透中国大连9月27日电---中国冶金矿山企业协会周四表示,中国约40%的铁矿石矿山已经停止生产,因为铁矿石价格滑坡导致企业陷入亏损.

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