〔台湾金融〕针对QE3效应,金管会可配合央行掌握外资动向

路透台北9月27日电---针对美国推出第三轮量化宽松(QE3)所带来的资金效应,金融监督管理委员会主委陈裕璋周四表示,如有需要将配合央行掌握外资动向,可以透过保管银行了解外资资金用途、汇入目的,依规定没有符合投资目的,这个帐户就不可再用.

陈裕璋今天赴立法院财委会进行业务报告及备询时并指出,QE3将增加货币供给股票资金动能正面挹注,因为资金供给利率水准稳定投资报酬.至于QE3资金是否转进房市?他称,不排除银行房贷有所成长,但金管会将避免银行房贷授信集中度扩大,个别银行若有集中情事,金管会将会采取手段.

金管会银行局局长桂先农补充说明,去年有17家银行房贷授信集中度较高,今年房贷余额已较去年底减少318亿台币,并已增提62亿台币备抵呆帐,今年则有15家银行房贷集中度偏高,已增提11亿台币备抵呆帐.

"现在(欧债)危机状况已经慢慢下来,还没完全平稳."陈裕璋说.他并指出,现在影响台股还是国际因素为主,台股的价都跟国际同步,4、5月间台股成交量比国际少一点,现在台股量能跟国际差不多.

另外,保险安定基金董事长朱云鹏表示,目前国华人寿净值为负750亿台币,利率长期趋低的话,利差损问题仍在.

金管会今年2月份决议,公营的台湾金控接管国华人寿一事因无法达成共识,交易不再进行,将启动下一阶段引资,以公开招标方式寻求投资人参与投资国华人寿.[ID:nST0434006]