《汇市简讯》英镑/美元在1.6300上方形成双顶

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月17日
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
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* 亚洲市场交易淡静,有温和买盘
* 升高趋势已停滞,动能指标向下
* 跌势造成1.6310/20出现一主要双顶
* 上升中的20日移动均线为关键,目前切入位在1.6098,收在均线下方则此波趋势告终.
* 技术图表:(link.reuters.com/gas82t)(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
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--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
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