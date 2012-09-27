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市场报道 | 2012年 9月 27日 星期四 13:05 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.6300上方形成双顶

0445GMT

* 亚洲市场交易淡静,有温和买盘

* 升高趋势已停滞,动能指标向下

* 跌势造成1.6310/20出现一主要双顶

* 上升中的20日移动均线为关键,目前切入位在1.6098,收在均线下方则此波趋势告终.

* 技术图表:(link.reuters.com/gas82t)(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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