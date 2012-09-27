版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 13:20 BJT

〔标题新闻〕美国私募股权企业Cerberus拟悉数出售所持42%的日本青空银行股权,后者股价挫跌

注:Cerberus全称为Cerberus Capital Management.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8KR0ZL]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐