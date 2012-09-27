敬告客户:特别报导--德拉吉的拯救欧元计划是如何从承诺变为了现实--PDF版本****

在伦敦奥运开幕前的一个温热夏日,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉现身伦敦的一场商业会议,并扔出一枚"重磅炸弹".

"欧洲央行已经做好准备,将在职责范围内不惜一切代价保卫欧元,"德拉吉在伦敦市中心的兰卡斯特宫对现场观众表示,稍作停顿后他说道,"相信我,这样就够了."

当时全球市场对欧元区解体的讨论正沸沸汤汤,在德拉吉这番意外讲话后,市场急剧上涨.同样感到惊讶的,还有德拉吉的助手与欧洲央行管理委员会的其他委员,他们没有一个人知道德拉吉会作出如此具有决定性的承诺.

事实上,这番讲话还只是一个开始.德拉吉当时根本没有立场来保证会"不惜一切代价".他的话无异于一场赌博,引发了各国间长达数周的激烈私下磋商和公开争辩,欧元区危机中几个要角的关系因此受到严峻考验.

通过与多位欧洲央行高官及欧元区政要的对话,路透拼出了一张关于整个磋商过程的细节图,来说明在德拉吉7月底的演讲后,欧洲央行是如何最终实现了在9月6日宣布,已经准备好无限量买进严重受困的欧元区国家公债.

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