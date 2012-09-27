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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 13:30 BJT

《汇市简讯》澳元/美元目前走势受限,但仍持坚

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* 澳元/美元受温和空头回补推动,迄今涨至1.0409

* 交易商称,目前新出现的卖兴限制澳元涨势,但澳元依然持坚

* IFR技术分析师称,55日移动均线处存在一些阻力,若突破,将上看1.0440/60

* 对于今日中国通过逆回购向市场投放流动性的报导,市场夸大了其重要性.(完)

--编译 白云;审校 隋芬

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