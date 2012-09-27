〔标题新闻〕全球大米价格涨跌幅度在2013年第一季前料在每吨10-20美元区间上下--IRRI

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月17日

--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞