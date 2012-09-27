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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 13:22 BJT

〔标题新闻〕全球大米价格涨跌幅度在2013年第一季前料在每吨10-20美元区间上下--IRRI

注:菲律宾国际大米研究协会(IRRI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8KR0YT]

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