〔中国糖业〕2013年食糖进口关税配额194.5万吨,较今年持平--商务部

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京9月27日电---中国商务部周四公布,2013年食糖进口关税配额总量为194.5万吨,较今年持平;其中70%为国营贸易配额.
商务部网站刊登公告称,2013年配额的申请期为2012年10月15日-30日.
申请者必须为日加工原糖600吨以上、注册资金1,000万元人民币以上、食糖年销售额6.5亿元以上的制糖企业.
国家统计局数据显示,今年1-8月食糖进口量累计242.58万吨,同比增长102%;同期出口33,518吨,同比减少23.87%.(完)
欲览详情,请点击商务部网站链接(here)
--发稿 乔艳红;审校 黄凯
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
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