〔中国股市〕沪综指午盘一度大涨逾3%,券商等金融股领涨

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京9月27日电---中国股市沪综指周四午后一度大涨逾3%,券商、保险等金融股领涨.32家创业板公司大股东延长股份锁定缓解解禁压力,且近期一系列维稳政策亦令股指在2,000点得到支撑.
北京时间13:40,沪综指.SSEC报2,058.467点,涨幅缩减至2.71%,稍早曾大涨3.16%;昨日该股指收跌至44个月新低,盘中并一度失守2,000点整数关口.上证180金融指数.SSE180FI大涨3.6%,其中国金证券(600109.SS)涨停.
32家创业板公司周四发布公告称,大股东主动延长股份锁定,共涉及27.83亿股,市值约384.44亿元人民币.该消息提振创业板综合指数.CHINEXTC午后涨逾2%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
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