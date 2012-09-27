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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 13:52 BJT

〔中国股市〕沪综指午盘一度大涨逾3%,券商等金融股领涨

路透北京9月27日电---中国股市沪综指周四午后一度大涨逾3%,券商、保险等金融股领涨.32家创业板公司大股东延长股份锁定缓解解禁压力,且近期一系列维稳政策亦令股指在2,000点得到支撑.

北京时间13:40,沪综指.SSEC报2,058.467点,涨幅缩减至2.71%,稍早曾大涨3.16%;昨日该股指收跌至44个月新低,盘中并一度失守2,000点整数关口.上证180金融指数.SSE180FI大涨3.6%,其中国金证券(600109.SS)涨停.

32家创业板公司周四发布公告称,大股东主动延长股份锁定,共涉及27.83亿股,市值约384.44亿元人民币.该消息提振创业板综合指数.CHINEXTC午后涨逾2%.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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