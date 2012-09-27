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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 13:54 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元冲高,受空头回补推动

路透悉尼/惠灵顿9月27日电---澳元和新西兰元周四在一波空头回补提振下冲高.澳元脱离两周低位,部分归功于亚洲股市走强.

澳元/美元AUD=D4报1.0420美元,进一步远离周三低点1.0328.交易商表示,澳元在升逾1.0410后,触发止损买单.

此波涨势令澳元可望再度站上1.0500,甚至再次向9月14日高点1.0625发起冲击.

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