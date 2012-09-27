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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 14:08 BJT

〔表格〕德国8月进口物价较前月上升1.3%,较上年同期增长3.2%

路透柏林9月27日电---德国联邦统计局周四公布,该国8月进口物价较前月上升1.3%,较上年同期增长3.2%.

路透调查预估德国8月进口物价较前月上升0.8%,较上年同期增长2.7%

德国进口物价 (变动百分比%)

12年8月 12年7月 11年8月

较上月 +1.3 +0.7 -0.7

较上年同期 +3.2 +1.2 +6.6

指数(基数2005年) 120.3 118.8 116.6 (完)

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--编译 程琳;审校 王洋

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