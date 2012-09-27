反伊斯兰影片女演员向美联邦法庭起诉YouTube和制片人

《香港报摘》--经济日报2月17日
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶9月26日电---参与拍摄亵渎伊斯兰教先知影片的女演员加西亚（Cindy Lee Garcia）周三向美国联邦法庭起诉，要求将该影片从YouTube网站上删除。她表示自己参与该片拍摄纯属受骗。
加西亚在诉状中将在线视频网站YouTube及其母公司谷歌列为被告，被指控的还包括一名埃及裔美国基督徒，后者被认为是这部短片的幕后制作人。
上周，洛杉矶高等法院法官拒绝了加西亚提出的临时限制令请求，她请求法院责令YouTube网站停止提供这段长13分钟视频的播放服务。禁播请求遭拒意味着她在联邦法庭的起诉也不大可能获得法官支持。
在递交给位于加州圣克拉拉市的美国地方法院的诉状中，加西亚表示谷歌未经她的许可，在YouTube上播放上述短片，侵犯了她因出演影片而获得的版权。
加西亚的指控称现年55岁的Nakoula Basseley Nakoula是这部短片的制作人，后者曾因诈骗罪在联邦监狱服刑。（完）
--编译：王凤昌 发稿：张家伟
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