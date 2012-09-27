美电影业主张淘宝应从“恶名市场”名单移除

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月26日电（记者 Doug Palmer）---中国最大的电子商务企业阿里巴巴集团试图说服奥巴马政府将该集团旗下淘宝网从美国“恶名市场”名单中移除，此举获得了美国电影行业的支持。
但美国软件业、鞋与服装制造商则敦促美国贸易代表办公室（USTR）将淘宝继续留在该名单上。这一每年一度的新名单料将在数月内发布。
阿里巴巴在过去一年一直努力同美国各组织接触，以化解外界的忧虑，这些忧虑致使淘宝被列入USTR在2011年12月发布的“恶名市场”名单。
美国电影协会（Motion Picture Association of America）称赞淘宝“2012年在解决其网站假冒产品上取得重要进展”。
“对淘宝将继续采取必要措施，真正并永久减少其电子商务平台上的假冒产品，我们持乐观态度，”该协会近期对USTR表示。
美国商会（U.S. Chamber of Commerce）曾称淘宝为“假冒产品最大的网上来源之一”。
针对淘宝网被列入USTR的2011“恶名市场”名单，中国商务部表示严重不满。商务部一名发言人称，对中国相关企业的描述“既没有确凿的证据，也没有详细的分析”。
USTR眼下正准备制定下一年度的“恶名市场”名单，阿里巴巴试图确保能传播对其有利的消息。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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