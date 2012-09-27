〔路透基点〕中国祥光铜业1.5亿美元贷款案已有八家银行参与--RLPC

路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,目前为止已有八家银行参与中国祥光铜业1.5亿美元两年期境内贷款.

一位消息人士称,另有七、八家银行在寻求信用审批.是次交易由唯一簿记行法国巴黎银行中国分行牵头,料将获得超额认购.

消息人士称,已经参与或寻求加入的银行包括来自中国、台湾、欧洲、韩国和日本的业者.

是次交易预计于10月中旬完成.

如前报导,贷款利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码500个基点.银行受邀按以下三个层级参贷.

承贷3,000万美元或以上的银行获得60个基点的先付费用,获牵头行头衔;

承贷2,000-3,000万美元的银行获得50个基点的先付费用,获主办行头衔;

承贷1,000-2,000万美元的银行获得40个基点的先付费用,获安排行头衔.

是次贷款由应收账款担保,从第三个月起分八个季度等额分期偿还,平均年限为1.125年.

融资用于为与Trafigura Beheer B.V.公司(TBBV)旗下的全资子公司托克贸易(上海)有限公司签约的先行融资.消息人士称,后者将从借款人处采购阴极铜.

根据公司网站,中国祥光铜业位于山东省聊城,是一家私营有色金属冶炼商,年产40万吨阴极铜.

该网站并显示,该公司是由阳谷宏祥投资有限公司、英国帝国投资集团、山东凤祥集团筹建.

2012年5月,托克贸易(上海)有限公司从六家银行获得7.07亿元人民币(1.12亿美元)一年期循环信用.

2011年5月,中国祥光铜业获得8,000万美元1.5年定期贷款.法国巴黎银行中国分行为牵头行、簿记行和额度代理行,法国兴业银行和荷兰合作银行(Rabobank)作为牵头行参贷.(完)