〔路透基点〕澳门美高梅五年期贷款规模将扩大至20亿美元--RLPC

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,澳门美高梅的等值15亿美元五年期银团贷款有可能透过行使5亿美元的绿鞋贷款(greenshoe)选项,令规模扩大至20亿美元.
至少有15家银行参与贷款,包括:美银美林、中国银行澳门分行、巴克莱、Banco Nacional Ultramarino、法国巴黎银行、东方汇理银行、德意志银行、中国工商银行澳门分行、摩根大通、摩根士丹利、苏格兰皇家银行、Scotiabank、三井住友银行、大丰银行和瑞银.
同时,消息人士表示,二级市场对该贷款作出的回应是,综合费用与一级市场的水平类似.
此次贷款获超额承贷,总额度达到约20亿美元.
一如先前报导,基于逾四倍的杠杆比率,初步利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点.若杠杆比率在3.5-4倍,则加码将降至225个基点;若杠杆比率为3-3.5倍,则加码将降至200个基点;若杠杆比率不到3倍,则将在175个基点.
承贷2亿美元的银行,最高先付费用为200个基点;承贷1.5亿美元的银行,最高先付费用为150个基点;承贷1亿美元的银行,最高先付费用为100个基点;承贷5,000万美元的银行,最高先付费用为75个基点.
所筹资金将用于再融资,或有可能为澳门美高梅的Cotai新项目融资.
数据显示,澳门美高梅于2010年8月进行了9.5亿美元五年期贷款,含全部费用的最高价码约为499个基点,即较Libor加码约450个基点.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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