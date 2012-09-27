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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 14:18 BJT

〔表格〕德国8月经季节调整后的ILO就业人口减少4千人

路透9月27日电---德国联邦统计局周四公布,德国8月经季节调整后的ILO就业人口较上月减少4千人,7月为增加2.3万人

2012年8月 2012年7月 2011年8月

经季节调整就业人口(百万) 41.614 41.618 41.193

较前月变动(人) -4,000 +23,000 +37,000

未经季节调整就业人口(百万) 41.595 41.557 41.172

(完)

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--编译 蔡美珍;审校 程琳

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