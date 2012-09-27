〔表格〕德国8月经季节调整后的ILO就业人口减少4千人

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透9月27日电---德国联邦统计局周四公布,德国8月经季节调整后的ILO就业人口较上月减少4千人,7月为增加2.3万人
2012年8月 2012年7月 2011年8月
经季节调整就业人口(百万) 41.614 41.618 41.193
较前月变动(人) -4,000 +23,000 +37,000
未经季节调整就业人口(百万) 41.595 41.557 41.172
(完)
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--编译 蔡美珍;审校 程琳
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
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