〔中国证券〕证监会下午召开例行新闻会,但无关新股发行制度改革

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京9月27日电---接近监管层人士周四向路透表示,中国证监会下午将召开例行新闻会,但无关新股发行制度改革.
中国股市沪综指周四午后受市场传言"新股可能暂停发行数月"消息提振,盘中大涨逾3%,券商、保险等金融股领涨.
昨日保监会公布首批保险资金投资管理人名单,预示险资或将开始进入股市,亦大幅提振市场.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
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