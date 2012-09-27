〔日本股市〕日经指数收高,追随中国股市的升势

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京9月27日电---日本股市日经指数周四收涨,从前一日的大幅下跌中反弹,因中国股市飙升提振地区股市的人气.
中国股市上涨,因市场臆测当局将采取措施支撑股市.近期由于担心中国经济下滑,中国内地股市一直表现不振.
日经指数.N225收高0.5%至8,949.87点,周三曾因大量上市公司除息而下跌2%.
东证股价指数.TOPX上涨0.4%,报745.59点.(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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