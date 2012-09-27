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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 14:31 BJT

〔日本股市〕日经指数收高,追随中国股市的升势

路透东京9月27日电---日本股市日经指数周四收涨,从前一日的大幅下跌中反弹,因中国股市飙升提振地区股市的人气.

中国股市上涨,因市场臆测当局将采取措施支撑股市.近期由于担心中国经济下滑,中国内地股市一直表现不振.

日经指数.N225收高0.5%至8,949.87点,周三曾因大量上市公司除息而下跌2%.

东证股价指数.TOPX上涨0.4%,报745.59点.(完)

--编译 王洋;审校 蔡美珍

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