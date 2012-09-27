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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 14:35 BJT

〔韩国股市〕收高,三星电子领涨

路透首尔9月27日电---韩国股市周四收高,三星电子领涨,之前该公司发布新款智能手机.

三星电子(005930.KS)收涨近1%.

韩国综合股价指数.KS11收高0.4%,至1,988.70点,收复了稍早因西班牙和希腊举行抗议活动导致市场忧虑而引发的跌幅.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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