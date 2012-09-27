《中国能源焦点》经济放缓打击柴油需求,今年余下时间进口可能性不大

* 通常在每年这个时节中国会加大柴油进口

* 但中石化仍在出口,每月约为6万吨

* 亚洲柴油裂解价差下滑,因中国需求低迷

* 或将帮助缓解西方柴油价格压力

路透新加坡9月27日电---业界消息人士表示,由于经济放缓,今年余下时间内中国将不太可能进口柴油.这将会给亚洲的柴油裂解价差带来压力,并且可能改变西方柴油价格高企的状况.

柴油进口量的降低,是与资源需求息息相关的中国工业活动放缓的最新佐证.近几个月来,中国对铁矿石、钢铁和铜的消费量均已减少.

中国炼厂的主要产品一般是柴油.通常每年这个时候,中国会在现货市场上开始买入(柴油),以满足农业和发电厂的高峰需求.不过,今年中国仍在出口柴油.

"一般在这个时期前后,中国至少会开始询价,并确定购买量,不过目前这一切并没有发生."一位向中国提供柴油的炼油厂的消息人士称.他要求不透露姓名.

"实际情况是中国仍在出口(柴油),虽然数量不多,这表明需求的确不高."

两位驻亚洲的交易商表示,中石化(0386.HK)每月出口约6万吨柴油,此前中石化在6月进行了六个月来首次大规模的出口.

相比之下,中国炼厂在去年同一时间左右开始询价,并买入逾30万吨11月和12月份交货的柴油.这是当年最大规模的为因应国内需求而进行的采购之一.

2010年时,中石化亦买入约30万吨11月和12月份交货的柴油.

采购活动通常始于9月底至10月这段时间.

若浏览中国柴油进口/出口数据,请点选(link.reuters.com/paf82t)

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海关数据显示,中国在8月进口81,996吨柴油,较去年同期大幅减少了67%.今年前八个月,中国进口732,747吨柴油,较去年同期下降47%.

这些数据并不能完全体现出中国的柴油进口量,因其中也包括了运往保税仓储区的柴油.这部分柴油的目的地有可能不是中国市场.

"中国需求一点也不好,因此看起来今年国有企业看似将不会进口太多柴油."一位向中国出口柴油企业的消息人士表示.