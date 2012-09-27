版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 27日 星期四 15:15 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元上涨,市场关注西班牙

路透苏黎世9月27日电---瑞郎兑美元周四小涨,因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)一名官员支持大力购买资产.同时市场关注西班牙将于日内稍后发布的预算案.

东方汇理银行外汇策略主管Mitul Kotecha称:"西班牙迟迟不愿求援打击了市场人气."

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐