《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月17日
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
路透苏黎世9月27日电---瑞郎兑美元周四小涨,因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)一名官员支持大力购买资产.同时市场关注西班牙将于日内稍后发布的预算案.
东方汇理银行外汇策略主管Mitul Kotecha称:"西班牙迟迟不愿求援打击了市场人气."
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
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