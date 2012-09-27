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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 15:27 BJT

〔日本个股〕三菱UFJ金融集团同意向夏普发放27亿美元新贷款的计划

路透东京9月27日电---知情人士周四表示,日本夏普(6753.T)的债权人三菱UFJ金融集团(8306.T)同意向该公司新发放2,100亿日圆(27亿美元)的计划.

瑞穗金融集团(8411.T)此前批准该计划,将与三菱UFJ金融集团一同担负2,100亿日圆贷款.8月时夏普已经获得1,500亿日圆贷款.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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