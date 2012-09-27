〔日本个股〕瑞穗批准向夏普发放27亿美元的新贷款计划--消息(更新版)

《香港报摘》--经济日报2月17日
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
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路透东京9月27日电---一知情消息人士周四表示,日本夏普(6753.T)的主要债权人瑞穗金融集团(8411.T),已决定参加由银行团向夏普提供总额2,100亿日圆(27亿美元)新融资的计划,这位夏普的重振扫兴了一个重要障碍.
瑞穗和三菱东京日联银行一直在协调夏普融资方案.以支持夏普的变革计划.夏普的变革计划包括出售海外电视装配工厂,关闭在欧洲和美国的太阳能面板业务.
本财年夏普预计将亏损逾1,000亿日圆,因其面临以韩国三星电子(005930.KS)为首的同业企业的激烈竞争.
瑞穗和三菱东京日联银行将分担2,100亿日圆的贷款,此前夏普已经获得1,500亿日圆贷款.夏普未来几个月必须偿付多达3,600亿日圆短期商业票据.
这位要求匿名的消息人士称,三菱东京日联银行预计也将在周四批准该计划.三菱东京日联银行是三菱UFJ金融集团(8306.T)旗下核心银行部门.
消息人士表示,针对总额3,600亿日圆贷款,这两家主要银行计画邀请包括Resona Holdings(8308.T)在内的其他银行分担半数.
夏普股价周四收低3.9%.东证股价指数(TOPIX).TOPX则收升0.4%.(完)
--编译 洪曦;审校 王洋
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
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