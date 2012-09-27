〔中国新债〕国开行10月9日将第二次增发38-42期固息债,总额至多300亿元

路透上海9月27日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于10月9日第二次增发第38-42期五期固息债,期限分别为一年、三年、五年、七年和10年,增发总额至多300亿元人民币.

刊登在中国债券信息网的公告显示,与第一次增发各品种同为60亿元的增发上限不同,本次增发中,一年品种(38期)CN120238=CFXS至多40亿元,三年(39期)CN120239=CFXS和七年(41期)CN120241=CFXS上限60亿元,五年(40期)CN120240=CFXS和10年(42期)CN120242=CFXS品种至多70亿元.

在招标方式上,是次增发与上次相同,即一年和10年品种采用单一价格(荷兰式)方式,三年、五年和七年采用多种价格(美国式)招标方式.上述债券均不设立基本承销额,上市后同对应的原债券合并交易.

公告并称,本次债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.

国开行9月11日首次发行了第38-42期固息债,期限为一、三、五、七和10年,票面利率分别为3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%.该行并称,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量一般不超过400亿元.

国开行本周二第一次增发的38-42期固息债,三年以上品种收益率均低于预期,且认购情况相对较好,显示其投资价值得到机构认可;一年期品种方面,则受趋紧的流动性影响,收益率有所走高,投标倍数亦处低位.[ID:nSB1795366]

上述增发债具体条款如下:

第38-42期第二次增发

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发行总量 至多300亿

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%

招标时间 10月9日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/10年:单一利率(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种利率(美国式)招标方式

缴款日 10月15日

起息日 9月17日

分销期 9月26日-10月10日

上市日 一年:10月17日;

三年、五年、七年和10年:10月19日

基本承销额 不设立

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

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