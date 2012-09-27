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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 15:27 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元升至一周高位,公债市场下滑

路透首尔9月27日电---韩国韩元兑美元KRW=周四升至一周高位,因在月底以及长假前当地出口商出脱美元.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,116.2韩元,稍低于盘中高位1,116.1,该水准也是一周高位.周三收盘报1,121.1.

今日开盘后韩元稍稍上扬,因当地出口商开始卖出美元,不过随后陷入窄幅波动,因在三日的周末假期前,进出口商纷纷卖出手中的韩元和美元.

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