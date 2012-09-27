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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 15:53 BJT

〔日本债市〕公债价格脱离高位,因地区股市升势令投资者转向风险资产＝3

0744GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.095%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.200% +0.0 0.200%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.775% -0.5 0.780%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.645% +1.0 1.635%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.885% +0.5 1.880%

10年期公债期货<0#JGB:> 144.10 +0.00 144.10

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 石冠兰/程琳;审校 王冠中/高琦

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

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