〔日本债市〕公债价格脱离高位,因地区股市升势令投资者转向风险资产＝3

0744GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
--------------------------------------------------------
两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.095%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.200% +0.0 0.200%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.775% -0.5 0.780%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.645% +1.0 1.635%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.885% +0.5 1.880%
10年期公债期货<0#JGB:> 144.10 +0.00 144.10
--------------------------------------------------------
注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 石冠兰/程琳;审校 王冠中/高琦
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>