《愤怒的小鸟》开发者希望《捣蛋猪》续写辉煌

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Tarmo Virki

路透赫尔辛基9月26日电---随着玩家看起来开始厌倦三年来为之痴迷的《愤怒的小鸟》，其开发者Rovio Entertainment周四将推出《捣蛋猪》(Bad Piggies)，希望证明成功并非昙花一现。

《捣蛋猪》设计的情节是《愤怒的小鸟》中遭受攻击的绿猪们对小鸟发起反击。

如果《捣蛋猪》能够在应用商店获得不错的销量，Rovio将获得提振，该公司考虑明年上市。一些分析师认为该公司的市值应介于60-90亿美元之间，和诺基亚NOK1V.HE市值相当。

Rovio是一家芬兰企业，创立于2003年，在2009年底发布《愤怒的小鸟》后成名。该游戏帮助该公司去年销售额跳升10倍，达到1亿美元，不过远逊于诺基亚502亿美元的营收。

《愤怒的小鸟》仍在游戏排行榜的首位，下载量超过10亿次，截至2011年底，每月使用的用户有2亿。Facebook(FB.O)上由美国Zynga(ZNGA.O)开发的游戏Farmville每月用户有2.4亿。

不过Rovio有下滑的迹象。该公司两年内发布的第一款《愤怒的小鸟》系列之外的游戏--《神奇的阿力》7月位列下载榜榜首，不过随后排名即滑出前50，《愤怒的小鸟：太空》的排名也迅速下滑。

"Rovio现在需要一个重磅产品。过去两个月，该公司获得营收的能力迅速下滑。"芬兰移动研究公司Alekstra的分析师Tero Kuittinen表示。(完)