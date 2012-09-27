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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 15:49 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受到月末买盘的支撑,交易员看多英镑

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* 对于英镑/美元汇率,9月12日高点1.6132和2012年内高点1.6310是关键水准.

* 交易商做多英镑/美元,因预期汇价中期能实现向上突破.

* 大型美国企业的月末美元需求已经被市场吸收.

* 市场预计今日公布的英国GDP数据将得到上修,从而支撑英镑.

* 预计月末的美元卖盘和英国农户的款项支付都将支撑英镑.(完)

--编译 高琦;审校 王冠中

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