〔中国债市〕获利回吐压力渐增现券趋稳,市场关注点转向政策动向

路透上海9月27日电---中国银行间债市周四现券收益率先跌后回稳,因获利回吐压力渐增,央行公开市场逆回购操作量仍维持高位,资金预期不断改善支撑现券走势,不过短期强势过后追高动力减弱,市场关注点开始转向未来政策动向.

交易员并指出,中共十八大或召开在即,在新一届领导层确定后,下一阶段的政策走向也将逐渐明晰,在此之前,债市出现大起大落的可能性均较低.

"今天感觉有人在出了,(近期收益率下滑)十几个(基)点不少了,不是说(国庆)节后要开十八大了吗,大家也想看看情况再说,"上海一银行交易员称.

他表示,今日中长期利率债表现仍相对较强,收益率有1-2个基点(bp)的下滑,而信用债方面,短融需求尚不错,因机构预期节后流动性将进一步改善.

央行公开市场今日进行了1,800亿元人民币逆回购操作,期限包括14天和28天.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放3,650亿元,创单周记录以来新高.[CN/MMTCN]

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

银行间市场周四质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和七天品种变动不大,14天以上中长期品种则续跌,今日公开市场逆回购继续向市场大力"输血",资金面更显宽松.[CN/CN][ID:nSB1800042]

剩余期限约4.40年的国债120003券最新成交对应收益率CN120003=CFXS在3.1450%,上日尾盘为3.1651%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9952 3.8065

上日 2.9901 3.8480

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0709/2.9955

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8220/2.7450

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3330/3.2710 (完)

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