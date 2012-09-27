〔表格〕德国9月经季节调整的失业人口增加9,000人,失业率为6.8%

路透柏林9月27日电---德国联邦劳工局周四公布:

* 德国9月经季节调整的失业人口增加9,000人,至291.1万人--联邦劳工局

* 德国9月未经调整的失业人口降至278.8万人,8月为290.5万--联邦劳工局

* 德国9月经季节调整的失业率为6.8%,8月亦为6.8%

* 德国联邦劳工局称经济疲软当前影响劳工市场,但市场整体仍保持"强劲"

以下为详细数据:

德国失业人口

12年9月 12年8月 11年9月

变化(人,经季节调整) +9,000 +11,000 -25,000

数量(百万人,经季节调整) 2.911 2.902 2.919

失业率(经季节调整%) 6.8 6.8 6.9

变化(人,未经季节调整) -116,869 +29,141 -119,116

数量(百万人,未经季节调整) 2.788 2.905 2.796

失业率(未经季节调整%) 6.5 6.8 6.6

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