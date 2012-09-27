〔表格〕德国9月经季节调整的失业人口增加9,000人,失业率为6.8%

《香港报摘》--经济日报2月17日
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
路透柏林9月27日电---德国联邦劳工局周四公布:
* 德国9月经季节调整的失业人口增加9,000人,至291.1万人--联邦劳工局
* 德国9月未经调整的失业人口降至278.8万人,8月为290.5万--联邦劳工局
* 德国9月经季节调整的失业率为6.8%,8月亦为6.8%
* 德国联邦劳工局称经济疲软当前影响劳工市场,但市场整体仍保持"强劲"
以下为详细数据:
德国失业人口
12年9月 12年8月 11年9月
变化(人,经季节调整) +9,000 +11,000 -25,000
数量(百万人,经季节调整) 2.911 2.902 2.919
失业率(经季节调整%) 6.8 6.8 6.9
变化(人,未经季节调整) -116,869 +29,141 -119,116
数量(百万人,未经季节调整) 2.788 2.905 2.796
失业率(未经季节调整%) 6.5 6.8 6.6
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--编译 王洋;审校 程琳
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
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