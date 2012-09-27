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市场报道 | 2012年 9月 27日 星期四 16:08 BJT

〔欧洲汇市〕英镑微幅上涨,市场关注点落在西班牙2013年度预算

路透伦敦9月27日电---英镑兑美元周四略为远离两周低点,中国方面将实施刺激措施的传言提振股市和风险较高的货币,但西班牙何时将申请援助的不确定性,压制英镑涨势.

虽然市场主要焦点不在英国,落在西班牙稍后将公布的2013年预算上,但交易商仍将留意0830GMT将发布的英国国内生产总值(GDP)终值报告.

预料数据将证实英国第二季经济较前季萎缩0.5%,将呈现产出连续第三季下降,不过分析师表示仍有上修机会,这对英镑构成了短暂支撑.

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