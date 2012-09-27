〔英国金融〕银行业应抓住时机进入资本市场筹资--英国央行FPC

路透伦敦9月27日电---英国央行金融政策委员会(Financial Policy Committee,FPC)周四表示,英国银行业者应该抓住欧元区金融动荡的平静期,进入资本市场筹集资金,以增强自身的财务实力.

尽管FPC并未改变关于银行业应增强资本缓冲的主要建议,但周四公布的9月14日会议纪录还是表明了重点转变和急切性提升.