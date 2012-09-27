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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 16:38 BJT

〔表格〕英国第二季GDP终值上修为按季下滑0.4%,按年下滑0.5%

路透伦敦9月27日电---英国国家统计局周四公布,第二季国内生产总值(GDP)终值为按季下滑0.4%,按年下滑0.5%.第二季家庭支出按季下滑0.2%,出口下滑1.1%.

GDP数值如下(经季节调整,指数基期2008年,括弧内为先前估计值):

2012年第二季 2012年第一季

较前季% -0.4 (-0.5) -0.3 (-0.3)

较上年同期% -0.5 (-0.5) -0.1 (-0.2)

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