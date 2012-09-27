〔表格〕英国第二季GDP终值上修为按季下滑0.4%,按年下滑0.5%

《香港报摘》--经济日报2月17日

--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。