〔中国债市〕利率互换受逆回购及股市大涨影响涨跌互现,短期难脱区间走势

路透上海9月27日电---中国人民币利率互换(IRS)周四涨跌互现,早盘受巨量逆回购入市影响下行,午盘后又受到股市劲扬带动进而上行收复失地.业内人士认为,由于基本面因素并未改变,IRS短期将难以突破区间走势.

交易员指出,今日公开市场央行再次大规模操作逆回购,令市场预期资金面将进一步舒缓,IRS随之向下运行.而股市的良好表现提升风险情绪,灵敏的IRS又随之反弹.

上海一银行交易员认为,在QE3之后,消息面就相当清淡,IRS遇短期影响因素便很快反应到位,但变动较有限,整体未脱离前期运行区间.

"(IRS)上午跌了,因为有逆回购出来,跌的也不多,下午股市好了,又涨回来了...主要是QE3后,没什么震动市场的消息了,除非欧洲那边再出什么事情,IRS才可能会脱离现在的区间."上海一银行交易员称.

中国股市沪综指周四大幅收扬2.6%,金融股领涨大盘.中国证监会将于今日稍晚召开新闻会令市场猜测其或将宣布暂停新股发行,不过权威人士透露,此次仅为例行新闻会,无关新股发行制度改革.[ID:nSB1800384]

中国人民银行公告显示,公开市场今日共进行1,800亿元逆回购操作,其中14天品种500亿元,中标利率持平于3.45%;28天品种1,300亿元,中标利率亦持稳于3.60%.[CN/MMTCN]

中国银行间市场周四质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和七天品种变动不大,14天以上中长期品种则续跌,今日公开市场逆回购继续向市场大力"输血",资金面更显宽松.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.4320/3.5460 3.0750/3.1617 3.0667/3.1583 3.1050/3.1983 3.1240/3.3960

周三 3.4067/3.5067 3.0843/3.1786 3.0871/3.1757 3.1186/3.2143 3.1360/3.4060

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变动 +0.0253/+0.0393 -0.0093/-0.0169 -0.0204/-0.0174 -0.0136/-0.0160 -0.0120/-0.0100

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)