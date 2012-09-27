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市场报道 | 2012年 9月 27日 星期四 17:00 BJT

〔英国经济〕第二季GDP上修为按季下滑0.4%,跌幅小于前次估值

路透伦敦9月27日电---周四公布的数据显示,英国第二季经济萎缩程度略低于此前估值,为未来数月的预期复苏提供稍好的基础.

英国国家统计局称,4-6月国内生产总值(GDP)终值较上季下滑0.4%,较上年同期下滑0.5%.

分析师此前预期第二季GDP终值不变,按季和按年均萎缩0.5%.

2011年最后一季英国经济滑入衰退,因欧债危机和政府撙节措施压抑产出.

建筑业产出萎缩3.0%仍是第二季对经济主要的拖累,不过制造业产出亦下滑0.8%,服务业产出下滑0.1%.

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