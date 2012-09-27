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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 17:06 BJT

〔表格〕欧元区9月经济景气指数跌至85.0,预估为86.1

路透布鲁塞尔9月27日电---欧盟执委会周四公布的欧元区9月经济景气调查报告显示:

* 欧元区9月经济景气指数跌至85.0(路透预估为86.1),8月为86.1

* 欧元区9月企业景气指数为负1.34(路透预估为负1.19),8月为负1.18

* 欧元区9月工业景气指数为负16.1,8月为负15.4

* 欧元区9月服务业景气指数为负12.0,8月为负

* 欧元区9月消费者信心指数为负25.9,8月为负

* 欧元区9月消费者通胀预期指数为28.1,8月为26.1

以下为调查结果概要:

欧元区:

9月 8月 7月

经济景气 85.0 86.1 87.9

-工业景气 -16.1 -15.4 -15.1

-服务业景气 -12.0 -10.8 -8.5

-消费者信心 -25.9 -24.6 -21.5

-零售贸易景气 -18.6 -17.2 -15.0

-建筑业景气 -31.9 -33.1 -28.5

-消费者通胀预期 28.1 26.1 21.6

-企业景气 -1.34 -1.18 -1.26 (完)

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--编译 程琳;审校 王洋

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