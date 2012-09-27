欧元/美元:汇价目前来到233日移动均线低点(此前是顶部线阻力位,现在变成实际支撑位),我们预计欧元在跌破支撑以前应当先会有一些盘整.如果欧元追随此前小幅回调的走势(自9月17日高点下拉),那么下道目标位可能在1.29美元低端.

英镑/美元:由于之前上档和下档均出现假突破,多头和空头之间的拉锯战变得显而易见.下一步到底是上行还是下滑,将取决于1.6137和1.6267两个水准哪个被突破.前者若跌破,则意味着更多空头趋势的跟进.若后者被上穿,则印证了短期回调的结束,且英镑或将进一步上看新高1.6450.