《香港报摘》--经济日报2月17日
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
路透伦敦9月27日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:汇价目前来到233日移动均线低点(此前是顶部线阻力位,现在变成实际支撑位),我们预计欧元在跌破支撑以前应当先会有一些盘整.如果欧元追随此前小幅回调的走势(自9月17日高点下拉),那么下道目标位可能在1.29美元低端.
英镑/美元:由于之前上档和下档均出现假突破,多头和空头之间的拉锯战变得显而易见.下一步到底是上行还是下滑,将取决于1.6137和1.6267两个水准哪个被突破.前者若跌破,则意味着更多空头趋势的跟进.若后者被上穿,则印证了短期回调的结束,且英镑或将进一步上看新高1.6450.
欧元/日圆:在连跌七天后,汇价昨日终于在7月支撑线上站稳.迄今为止,振荡至少可算温和,但很明显在欧元进一步下探之前,可能会一连数日出现盘整行情.如果继续下跌,下一道目标位将是55日移动均线区间的低端.
纽约 当日 今年来 2011年
0807GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2878 1.2871 +0.05 -0.52 1.2945
美元/日圆 JPY= 77.68 77.72 -0.05 +0.96 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.04 100.00 +0.04 +0.47 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9387 0.9393 -0.06 +0.12 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6193 1.6164 +0.18 +4.24 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9829 0.9852 -0.23 -3.57 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0399 1.0365 +0.33 +1.70 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8257 0.8234 +0.28 +6.08 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.780 80.560 +0.27 +2.72 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.170 64.030 +0.22 +7.25 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.79 125.59 +0.16 +5.24 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2585 1.2574 +0.09 -4.12 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 高琦; 审校 石冠兰
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/21 沪 常青股份 732768 5,100 -- -- 东方花旗 2/23 2/21 沪 元成股份 732388 2,500 -- -- 海通证券 2/23 2/21 深 科达利 002850 3,500 -- -- 中金公司 2/23 2/22 沪 三星新材 732578 2,200 -- -- 国信证券 2/24 2/22 沪 海量数据 732138 2,050 --
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国