〔中国央行〕降息或降准决策将取决于海外环境是否恶化--货币政策委员

路透北京9月27日电---中国央行货币政策委员会委员陈雨露周四表示,任何降息或降准的决策将取决于海外环境是否恶化.

陈雨露在北京出席一会议间隙对记者表示,中国低估了全球经济放缓的严重程度.他并表示,中国决策者非常担心房地产价格的反弹风险.