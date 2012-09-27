〔欧洲汇市〕欧元兑英镑跌至三周低点,受西班牙形势不确定性拖累

路透伦敦9月27日电---欧元兑英镑周四跌至三周低点,在西班牙2013年预算案公布前夕,市场对该国会否求援拿捏不定.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌约0.5%至0.79245英镑,为9月6日来最低.若进一步下跌,将下看55日移动均线切入位0.7909和9月5日低点0.7887.(完)