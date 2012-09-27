〔欧洲汇市〕欧元兑英镑跌至三周低点,受西班牙形势不确定性拖累

《香港报摘》--经济日报2月17日
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
路透伦敦9月27日电---欧元兑英镑周四跌至三周低点,在西班牙2013年预算案公布前夕,市场对该国会否求援拿捏不定.
数据显示,英国第二季经济萎缩幅度小于初步估计,也扶助英镑.
欧元兑英镑EURGBP=D4下跌约0.5%至0.79245英镑,为9月6日来最低.若进一步下跌,将下看55日移动均线切入位0.7909和9月5日低点0.7887.(完)
--编译 程琳;审校 沈以文
--新春后购买力释放，楼价500万港元以下的上车户，获买家追价入市。沙田河畔花园A座高层连天台户，实用面积269平方尺，获买家以440万港元承接，尺价16,357港元，尺价及楼价同创屋苑新高。
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