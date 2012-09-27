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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 18:12 BJT

〔企业并购〕与加国政界磋商后,中海油有信心收购Nexen将获批--消息

路透香港/北京9月27日电---消息人士称,中国海洋石油有限公司(0883.HK)相信以151亿美元收购NexenNXY.TO的交易将被批准.中海油先前同加拿大地方官员磋商后,信心更足,认为加拿大将把中国视为油砂产业的投资国以及未来能源的消费国.(完)

--编译 洪曦;审校 沈以文

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