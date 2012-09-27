〔企业并购〕与加国政界磋商后,中海油有信心收购Nexen将获批--消息

路透香港/北京9月27日电---消息人士称,中国海洋石油有限公司(0883.HK)相信以151亿美元收购NexenNXY.TO的交易将被批准.中海油先前同加拿大地方官员磋商后,信心更足,认为加拿大将把中国视为油砂产业的投资国以及未来能源的消费国.(完)