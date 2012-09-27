〔全球金属〕CME宣布推出基于我的钢铁网指数的中国螺纹钢互换期约

路透上海9月27日电---芝加哥商业交易所(CME)将于10月15日推出中国螺纹钢互换期约,投资者对于对冲上海螺纹钢期约曝险的需求渐增,CME希望借助此机.

CME周四表示,其互换合约将使用我的钢铁网(Mysteel)提供的价格作为结算价参考.