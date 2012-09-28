(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,央行公开市场操作利率维持不变

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 月底效应发酵令资金吃紧
* 短率略走升
记者 高洁如
路透台北9月27日电---台湾银行间短率周四略有向上,由于月底和季底效应发酵,银行放款升高推升资金需求,令资金略略吃紧,新钱难找之下,短率略微走升.
市场调度人士指出,不少银行不能承做跨月的拆款,且外商银行游资较为短少,令有资金需求的银行新钱难觅.加以票券商今日缺口也不小,供需失衡下,短率略微走高.
"今天外面拆出资金很少..票券商电话打的很勤,"一位民营银行交易员表示.
在此情况下,今日银行拆出予同业或票券商的利率皆见走升.以隔拆和一周拆款利率高位而言,较上日各升高4基点和2基点.
本地时间15:20银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,上日在0.388%;区间落在0.295-0.58%,上日在0.295-0.54%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.62%,上日在0.360-0.60%.
**短票成交**
票券商则指出,已经许久没有感受到资金吃紧的情况,适逢月底及季底,银行资金供给意愿更加低落,令票券商资金难觅.
他们并表示,为了确保明天9月最后一天的资金不过分吃紧,今日下午已先行联络银行客户预框明日的资金.
"现在大家还在排队,结果怎么样还不知道,"一位大型票券商交易员表示.因此他们认为,明日的短票利率可能还有些微走升空间.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.82-0.83%;上日在0.81-0.83%.免保短票成交在0.84%以上.
台湾央行周四公布,今日共发行510亿台币存单.若相较存单到期金额351亿,存单发行余额增159亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为2,990亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为185亿台币;累计超额准备为527亿台币,加计前期1%的超额准备为1,489亿台币.
**公债RP利率持稳**
公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.法人因季底作帐因素基金遭赎回增加,不过投信业者并未因此大举解约,再加上寿险也有余钱,因此只有让调度时间略微增加,利率则持稳不变.
一大型证券商交易员表示,季底来临,投信虽被赎回,但公司债RP还是很容易承做.感觉整体资金偏宽裕,没有季底该有的紧俏状况.
另一大型证券商交易员指出,今日投信先解约再给钱的状况变多,主要是为了继续持有公司债,调度较为充裕的基金来承接.
"调度的时间有稍微拉长."她说.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,同于上日,少数则在0.72-0.73%.(完)
--审校 杨淑祯
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表
* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。