〔西班牙金融〕卡斯提亚-拉曼查自治区或寻求8亿欧元紧急融资--消息

欧洲政经：欧盟呼吁尽快达成协议，但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
路透马德里9月27日电---自治区及党派消息人士周四表示,西班牙卡斯提亚-拉曼查(Castilla La Mancha)自治区或向中央政府寻求8亿欧元(10.3亿美元)紧急融资.
如果卡斯提亚-拉曼查做出正式申请,将是西班牙第五个求助中央政府设立的180亿欧元救助机制的地区,该机制旨在缓解西班牙17个自治区的融资问题.
西班牙加泰罗尼亚、瓦伦西亚、穆尔西亚和安达卢西亚
四地区此前已表示将寻求金援.(完)
--编译 石冠兰; 审校 田建华
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
路透纽约2月16日 - 美国财政部数据显示，周四标售70亿美元30年期通膨保值债券(TIPS)，得标收益率(殖利率)0.923%创一年来最高。