版本:
中国
债券 | 2012年 9月 27日 星期四 18:37 BJT

〔西班牙金融〕卡斯提亚-拉曼查自治区或寻求8亿欧元紧急融资--消息

路透马德里9月27日电---自治区及党派消息人士周四表示,西班牙卡斯提亚-拉曼查(Castilla La Mancha)自治区或向中央政府寻求8亿欧元(10.3亿美元)紧急融资.

如果卡斯提亚-拉曼查做出正式申请,将是西班牙第五个求助中央政府设立的180亿欧元救助机制的地区,该机制旨在缓解西班牙17个自治区的融资问题.

西班牙加泰罗尼亚、瓦伦西亚、穆尔西亚和安达卢西亚

四地区此前已表示将寻求金援.(完)

--编译 石冠兰; 审校 田建华

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐