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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 10:07 BJT

〔路透基点〕台光电子材料的12.5亿台币五年期贷款案启动--RLPC

路透香港9月27日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,牵头行和簿记行台新银行和台北富邦银行已为台光电子材料股份有限公司发起一笔12.5亿台币(4,250万美元)五年期贷款案.台新银行担任代理行.

该贷款分为4.50亿台币A1部分、5亿台币A2部分和3亿台币的B部分.A部分贷款均为定期贷款.B部分则为循环贷款.

A1部分贷款由土地、工厂和设备担保,利率为较二级市场商业票据利率加码80个基点.而无担保的A2和B部分贷款利率则为较二级市场商业票据利率加码90个基点.所有贷款部分的税前保底利率为1.6%.

银行受邀分三个档次参贷:

承贷2.50亿台币或以上的银行可获先付费用15个基点和牵头行身份;

承贷2-2.49亿台币的银行获费用10个基点和协办行身份;

承贷1.50-1.99亿台币的银行获费用5个基点和一般参贷行身份.

定期贷款有18个月的宽限期,将分八期每半年等额偿还,平均年限为3.25年.

如果A1和A2部分贷款动用比例少于60%,银行将获10个基点承诺费;B部分动用比例低于60%,承诺费为12.5个基点.

资金将用于再融资和营运资本.

财务约定条款包括:流动比率最低1倍、净债务比率最高180%、利息覆盖率最低四倍、有形净资产最低50亿台币.

回复截至日期为10月中旬.

台光电子材料上日进入市场是在2010年6月,当时其完成10亿台币的五年期融资案,利率为较二级市场商业票据利率加码80-90个基点.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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