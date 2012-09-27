〔东南亚股市〕多数收高,马来西亚股市触及一周高位

路透曼谷9月27日电---东南亚股市周四多数收高,追随全球股市升势.马来西亚股市触及一周高位,因国内机构带头买进;泰国股市受PTTEP供股细节提振.

马来西亚股市.KLSE收高0.5%,创下9月19日以来最高收盘价.证交所数据显示,国内机构买超840美元,外资买入356万美元.

泰国股市.SETI上升0.9%,受助于能源勘探公司PTT Exploration and Production PclPTTE.BK大涨2.9%.此前该公司对发行31亿美元新股的相关条款进行了调整,缓解了股权遭到稀释的担忧.

尾盘买需助力PTTEP股价收报161.5泰铢,为7月20日以来最高收盘位.

新加坡市场方面,大宗商品公司金光农业资源(GAGR.SI)为交投活跃的个股之一,股价攀涨2.3%,带动海峡时报指数.FTSTI收高0.4%.

1047GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3059.43 12.75 +0.42 +15.61 2646.35

马来西亚 .KLSE 1627.84 8.54 +0.53 +6.34 1530.73

泰国 .SETI 1286.11 11.61 +0.91 +25.43 1025.32

印尼 .JKSE 4225.02 44.86 +1.07 +10.55 3821.99

菲律宾 .PSI 5301.49 8.86 +0.17 +21.26 4371.96

越南 .VNI 393.34 -1.78 -0.45 +11.89 351.55

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(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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